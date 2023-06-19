Пекин, 19 июня, 2023, 18:13 — ИА Регнум. США не поддерживают независимость Тайваня и на намерены менять «систему Китая», заявил 19 июня в Пекине на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S State Department Энтони Блинкен

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — сказал Блинкен.

Председатель КНР в свою очередь выразил надежду на нормализацию отношений двух сран, отметив, что для этого в Вашингтоне должны относиться к Китаю с уважением и не наносить ущерб законным интересам страны.

От способности Пекина и Вашингтона найти путь к сосуществованию зависит будущее человечества, отметил также Си Цзиньпин.

Как сообщалось ранее, председатель КНР в хорде встречи также отметил, что взаимодействие между государствами должно основываться на взаимном уважении и искренности, и выразил надежду на то, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений США и Китая.

Отношения Пекина и Вашингтона в последнее время достигли самого низкого уровня за всю историю отношений двух стран, заявил 18 июня на встрече с Блинкеном глава МИД Китая Цинь Ган. Это не отвечает интересам народов обеих стран, отметил он. Китай стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с США, добавил министр.

В марте 2023 года во время визита в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается курса на стратегическое сотрудничество с Россией. По словам председателя КНР, Пекин принял такое решение в рамках своих национальных интересов и с учётом тенденций в мире.