Пекин, 5 июля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Очередные поставки американского вооружений превращают Тайвань в пороховую бочку, говорится 5 июля в заявлении минобороны КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Китай выразил решительный протест из-за поставок США вооружений в тайваньский регион.

«США, не принимая в расчёт ключевые озабоченности Китая, грубо вмешиваются во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряжённости в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряют превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку, толкая жителей острова в бездну катастрофы», — заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, поддержки мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Как сообщало ИА Регнум, в мае министерство обороны США в рамках пакета безвозмездной помощи заявило о намерении отправить Тайваню переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero.

Кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки Майк Пенс заявил о необходимости продолжать поставки оружия Тайваню для способности острова противостоять Китаю.

«То, что мы хотим, — это политика сдерживания», — сказал Пенс.

Обозреватель American Greathness Виктор Дэвис Хэнсон считает, что постоянно растущие потребности Украины в современном западном оружии ударили по обороноспособности и влиянию Соединённых Штатов Америки. В обратном случае Вашингтону придётся пренебречь военной поддержкой Тайваня, сказал эксперт.