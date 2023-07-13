Джакарта, 13 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в данный момент начал в Джакарте переговоры со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Видеозапись начала переговоров 13 июля разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

Перед началом переговоры министры иностранных дел двух государств тепло поприветствовали друг друга.

Затем Лавров рассказал индийскому коллеге, что уже провёл в Джакарте несколько двусторонних встреч и трёхсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия — Индонезия — Китай).

«Тройка. В России многие вещи мы делаем втроём», — пояснил российский министр.

«Мы стараемся следовать российским традициям», — ответил на это Джайшанкар. Визит Лаврова в Джакарту продлится до 14 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

В ходе беседы российский лидер дал оценку нынешнему положению дел в зоне проведения спецоперации и указал на отказ Киева от возможности разрешения ситуации мирным путём. В свою очередь, Моди рассказал Путину о своём визите в США и других международных контактах.