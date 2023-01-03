* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 3 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Обмен украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сентябре 2022 года проходил в аэропорту Анкары. Об этом 3 января сообщила газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленные источники в Турции.

Babbsack Аэропорт Анкара Эсенбога

По информации издания, переговоры проходили в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

В день обмена в аэропорт Анкары прибыли самолёты из России и с Украины. В украинском находился Медведчук, на российском доставили командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«После приземления самолётов украинские представители в присутствии сотрудников турецкой разведки поднялись на борт российского самолёта, а российские — на украинский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с тех пор командиры «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в Турции, на чём настаивала российская сторона.

Напомним, 22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обмене более 200 пленными между Россией и Украиной.