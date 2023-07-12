Москва, 13 июля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе показали, что военно-политический блок вернулся к схемам холодной войны, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты «нашего одного миллиарда» от другой части человечества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что результаты прошедшего саммита НАТО будут внимательно проанализированы, будут приняты соответствующие решения с учётом вероятных угроз интересам и безопасности России.

«НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании», — указали в ведомстве, добавив, что США и их союзники увеличивают военное присутствие вблизи российских границ.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходил в период с 11 по 12 июля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на второй день саммита впервые объявил о начале работы Совета Украина — НАТО. Как передавало ИА Регнум, Столтенберг назвал прошедшее заседание историческим моментом.

Также в рамках саммита страны НАТО согласились убрать требования по плану действий для членства Украины в альянсе. Столтенберг подчеркнул, что на сегодняшний день Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.