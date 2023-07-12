Вильнюс, 12 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Страны НАТО 12 июля подтвердили «право» Украины на вступление без выполнения плана действий по членству. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились убрать требование по плану действий для членства. Это изменит путь Украины к членству с двухшагового процесса до процесса в один шаг», — сказал он во время пресс-конференции на саммите НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский назвал итоги саммита хорошими, но не идеальными. На пресс-конференции со Столтенбергом он отметил, что идеальным стало бы приглашение в НАТО. Но в то же время он признал, что Украину не возьмут в альянс, пока продолжается вооружённый конфликт. В итоговом коммюнике блока по итогам первого дня саммита отметили, что приглашение Украине направят, как только все союзники достигнут соглашения по этому вопросу.

Ранее Зеленский назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой НАТО не собирается принимать конкретных сроков по приглашению Украины. Он назвал такую неопределённость слабостью. Слова украинского лидера вызвали ярость у делегации США. По мнению американской стороны, такие слова — это попытка оказать «большое давление» на альянс.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона негативно относится к вопросу членстве Украины в НАТО. Также он назвал тему гарантий альянса Киеву ошибочной и потенциально опасной.