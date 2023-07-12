Эстония, 12 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Эстонии мужчина на автомобиле протаранил песчаную скульптуру, на которой изображён президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 12 июля сообщил Sputnik Ближнее зарубежье

Инцидент произошёл в городе Тырве. 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Ford, врезался в 76-тонную песчаную скульптуру. После случившегося он бросил машину и скрылся с места происшествия.

В автомобиле сотрудники полиции обнаружили алкоголь. Вероятно, в момент ДТП мужчина был нетрезв. Сейчас его ищет полиция.

Пятиметровый памятник Зеленскому в образе статуи Свободы в Эстонии соорудили феврале. В правой руке у скульптуры нет факела, вместо него — сжатый кулак. В левой руке украинский лидер держит щит с выгравированным на нём трезубцем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста президента Украины Владимира Зеленского с его последующей установкой в здании Капитолия в Вашингтоне — наряду с выдающимися деятелями в американской истории.

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал безумием попытки членов Конгресса потратить деньги американских налогоплательщиков на памятник иностранному лидеру, который является диктатором.