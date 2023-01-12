Вашингтон, 12 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Ярый сторонник военной поддержки Украины — сенатор-республиканец Джо Килсон — предложил установить бюст Зеленского в Капитолии.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«Решено, что палата представителей поручает Совету по изобразительным искусствам приобрести бюст президента Украины Владимира Зеленского для показа в подходящем, постоянном месте в крыле палаты представителей Капитолия Соединенных Штатов», — говорится в резолюции.

Его инициатива понравилась далеко не всем. США потратили миллиарды долларов на поддержку Украины и погрязли в кризисе.

«Точно нет! Мы служим Америке, а не Украине!» — заявила в соцсетях конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал это безумием: «Члены Конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США… Президенту Зеленскому, который является диктатором… [памятник] в нашей демократической стране…».

Американцы в Twitter тоже не оценили предложение: «Может, нам еще памятник Гитлеру поставить?»; «Они бы ещё могли переименовать Пенсильвания-авеню в Азовштрассе»; «Теперь понятно, на кого эти люди работают».

Напомним, в Капитолии Соединенных Штатов находится несколько произведений искусства, посвященных бывшим лидерам Конфедеративных Штатов Америки и генералам армии Конфедеративных Штатов, в том числе восемь статуй из коллекции Национального зала скульптур, бюсты и портреты.

«Спонсорами избирательной кампании Джо Килсона являются крупнейшие оборонные компании Америки. Случайности не случайны. Еще несколько месяцев — и фото Зеленского начнут накалывать себе на разные части тела военные лоббисты США. И еще не одну часть тела захотят увековечить в Капитолиях в благодарность за отличную сделку», — отметил в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

«Американцы активно обсуждают, какой бюст Зеленского лучше поставить в Капитолии. По-моему, очевидно! Надо его возле рояля изобразить!» — иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Напомним, иронию по поводу возвеличивания главаря киевских террористов выразили недавно жители Милана в соцсетях. Художник Кристина Донати Мейер установила скульптуру в виде человеческого носа с ведущей к нему дорожкой из белого порошка. Автор хотела привлечь внимание горожан к проблеме употребления наркотиков. Однако у миланцев арт-объект вызвал другие ассоциации — его посчитали памятником украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В эстонском городе Тырва возвели пятиметровую статую из песка, изображающую украинского президента Владимира Зеленского в виде нью-йоркской статуи Свободы. Комментарии в соцсетях не заставили себя ждать: «Символично, что из песка. Пройдёт лет 20–30 — и не вспомнят Зелю, а если и промелькнёт что в памяти, так только игра на рояле подручным средством. Позорище!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер заявил, что киевский режим всё чаще демонстрирует свою авторитарность, в то время как СМИ Запада занимаются раздуванием мифа об Украине как о якобы «свободолюбивой демократии».

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