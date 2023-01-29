Вашингтон, 29 января, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Проект резолюции о приобретении бюста президента Украины Владимира Зеленского с его последующей установкой в здании Капитолия в Вашингтоне представил на рассмотрение палаты представителей конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Об этом 28 января сообщила пресс-служба палаты представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Конгрессмен-республиканец из Южной Каролины неоднократно предлагал увековечить Зеленского наряду с выдающимися деятелями в истории США. По мнению Уилсона, бюст Зеленского должен быть установлен в «подходящей для этого локации» на территории Капитолия. В качестве такой локации Уилсон предложил крыло, где расположена палата представителей Конгресса США.

Уилсон предлагает поручить совету по изящным искусствам приобрести бюст Зеленского для демонстрации в Капитолии. Проект резолюции был передан конгрессменом на рассмотрение в профильный комитет «по управлению палатой».

Стоит отметить, что в Капитолии выставлены работы различных художников, в том числе коллекция Национального зала скульптур. Здесь находятся статуи из числа подаренных отдельными штатами США в честь выдающихся личностей в их истории.