Нижний Новгород, 12 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Пациент одного из наркологических отделений Нижегородской области спровоцировал пожар, пытаясь пережечь спичками ремни фиксации, сообщил 12 июля Telegram-канал «112».

Кадр из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психиатрической больнице

Инцидент произошёл с пациентом Владимиром М., которого, ради безопасности других больных и его самого, на время зафиксировали ремнями. Мужчина обратился в своему соседу по палате с просьбой помочь ему высвободиться.

Сосед, решив помочь, начать пережигать вязки спичками. Вспыхнул небольшой по площади пожар (не более квадратного метра), но Владимир сильно пострадал: получил ожог дыхательных путей и 70% тела.

Владимира из наркологии перевезли в реанимацию. Поджигателем занялась полиция.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в Новосибирске вспыхнул пожар в Центральной клинической больнице, как выяснилось — из-за короткого замыкания.

5 июня поступила информация о пожаре в детском отделении московской больницы «Коммунарка». Позже выяснилось, что произошло ложное срабатывание системы пожарной сигнализации в не введённом пока в эксплуатацию корпусе.