Новосибирск, 4 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной возгорания в новосибирской больнице стало короткое замыкание, сообщили 4 июня в региональном ГУ МЧС.

«Предварительная причина возгорания в новосибирской больнице — короткое замыкание», — сообщили в экстренных службах.

В Советском районе Новосибирска 4 июня произошло возгорание кровли здания больницы. Пожар вспыхнул в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова. По последним данным, площадь горения составила порядка 1800 квадратных метров. Из-за пожара администрация медучреждения совместно со спасателями эвакуировали 130 человек из горящего здания, в числе которых 100 пациентов.