Москва, 5 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В больнице «Коммунарка» произошло возгорание. Об этом 5 июня сообщил Telegram-канал Shot.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая больница в микрорайоне Коммунарка

«Пожар в Коммунарке. По нашей информации, возгорание произошло на втором этаже в детском отделении больницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентов и сотрудников эвакуируют. На место выехали сотрудники экстренных служб.

По информации ren. tv, тревога оказалась ложной.

«Произошло ложное срабатывание системы АПС в не введенном в эксплуатацию корпусе лечебного учреждения. Сведений о пострадавших не поступало», — приводят журналисты слова источника МЧС РФ.

Как передавало ИА Регнум, в Красноярске вспыхнул пожар в отделении ГИБДД. Сообщение о пожаре по адресу улица Маерчака, 53г поступило в экстренные службы в 3:00. По предварительным данным, в одном из кабинетов регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД произошло короткое замыкание электропроводки, дым заполонил второй и третий этажи трёхэтажного здания.