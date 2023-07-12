Мелитополь, 12 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на трёх направлениях в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бои идут серьёзные, противник несёт существенные потери», — говорится в сообщении.

По словам Балицкого, украинские военные начали артподготовку в четыре утра. Первые группы пехоты ВСУ выдвинулись в 5:30 (мск) в направлении населённых пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки.

Противник понёс существенные потери, отметил врио губернатора. Он добавил, что в ходе отступления ВСУ российские военные вскрыли маршруты отхода и нанесли повторное огневое поражение. Российские отряды продолжают наносить поражение группам противника.

Как сообщало ИА Регнум, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночь на 12 июля на участке Пятихатки — Жеребянки на васильевском направлении запорожского фронта была тихой, а с утра ведётся периодический обмен артударами. Он уточнил, что на указанном участке ситуация более спокойная, чем на других.

В июне Рогов также заявил, что в Запорожской области украинские военные стали чаще сдаваться в плен. По его словам, это десятки людей ежедневно. Он уточнил, что люди используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского.