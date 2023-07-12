Мелитополь, 12 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Сообщения о том, что украинские войска проводят наступательные действия в районе Пятихаток в Запорожской области, не соответствуют действительности. Об этом 12 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал Рогов, ночь на 12 июля на участке Пятихатки — Жеребянки на васильевском направлении запорожского фронта была тихой, с утра ведётся периодический обмен артударами.

«Информация о наступлении боевиков ВСУ в районе Пятихаток не соответствует действительности», — написал он.

Глава движения уточнил, что на указанном участке ситуация более спокойная, чем на других, и ВСУ ведут процесс ротации.

«Держащие здесь оборону русские воины не ждут, а готовятся», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что на неработающей автозаправке у посёлка Михайловка Запорожской области обнаружили схрон с предназначенным для украинских военных оружием, включая противотанковые мины. Он уточнил, что все боеприпасы изъяли для дальнейшего уничтожения.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что ВСУ предприняли на краснолиманском направлении несколько безуспешных попыток вернуть ранее утраченные ими позиции. По его данным, российские войска отразили не менее пяти попыток атак украинской армии.