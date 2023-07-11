Париж, 11 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. После шести недель с момента начала контрнаступления украинской армии Киев не смог достигнуть никаких весомых результатов. Об этом 11 июля заявил профессор университета Сержи-Понтуаз, редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наступление украинских войск началось почти шесть недель назад, и очевидно, что оно не принесло никаких значимых результатов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Юссон отметил, что это, по его мнению, произошло из-за прочной обороны российской армии и отсутствия у ВСУ достаточного воздушного прикрытия для защиты наступающих групп при меньшем количестве боеприпасов, чем у ВС России.

Эксперт уточнил, что считает, что тема украинского контрнаступления сознательно муссируется в западных СМИ перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, и добавил, что, возможно, попытки наступательных действий ВСУ будут происходить на протяжении ещё нескольких недель.

«После его [контрнаступления] завершения развитие ситуации будет зависеть от того, предложат ли России сесть за стол переговоров или конфликт будет продолжаться ещё некоторое время», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что у контрнаступления ВСУ имеются серьёзные проблемы. По его мнению, в связи с этим альянсу необходимо сосредоточиться на продолжении поддержки Киева.

До этого американский бизнесмен, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск заявил, что Россия победит в конфликте на Украине в любом случае. Он добавил, что ввиду этого украинские военные погибают ни за что.