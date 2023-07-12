Москва, 12 июля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Аномальная жара в четырёх федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным МЧС, речь идёт о южных регионах Уральского федерального округа, а также Башкортостане, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

Специалисты института отмечают, что в этих регионах сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3–8 ° выше средних климатических значений. Из-за этого существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных, в частности, с деформацией железнодорожного полотна.

Как сообщало ИА Регнум, аномальная жара накрыла сразу несколько регионов России от Пензы до Новосибирска и от Перми до границы с Казахстаном. Синоптики 11 июля зафиксировали новый температурный рекорд в Екатеринбурге. Там температура воздуха впервые поднялась до отметки +40 градусов. При этом 10 июля воздух в Екатеринбурге прогрелся до 38,3 °.