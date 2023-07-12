Киев, 12 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Киевские власти не знают, какие условия они должны выполнить, чтобы Украины получила приглашение в НАТО. Об этом 12 июля заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его слова привело агентство «РБК-Украина».

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — сказал он.

Кулеба отметил, что у стран — участниц альянса и Украины различные позиции по вопросу о вступлении Киева в НАТО. Глава МИД республики уточнил, что западные государства в этой ситуации говорят «о каких-то условиях», а киевские власти считают, что все условия для такого приглашения уже имеются.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО в Вильнюсе, что, по его мнению, блок сделает Украину безопаснее, а страна сможет сделать альянс сильнее. Он также намекнул на то, что ожидал на мероприятии получить приглашение для своей страны в НАТО, но этого не произошло.

Позднее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что нынешний саммит НАТО показал, что Украина никогда не станет членом альянса. По его словам, в ходе мероприятия Зеленскому напомнили, что он «не находится в центре Вселенной».

После этого стало известно, что слова Зеленского о неясных формулировках по возможному членству Украины в НАТО обозлили делегацию США на саммите альянса. Американские представители сочли такие заявления попыткой оказать «большое давление» на блок.