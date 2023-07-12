Вильнюс, 12 июля, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Саммит НАТО в Вильнюсе показал, что Украина никогда не станет членом военно-политического блока, заявил экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Зеленского убедили в том, что он находится в центре Вселенной, но это не так. Его убедили в том, что Украина важна для НАТО и Запада, и это тоже не так», — сказал Риттер, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также подчеркнул, что НАТО использует Украину и предоставляет ей все необходимые технологии и вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации с Российской Федерацией из-за угрозы больших потерь.

«Украина никогда не будет в НАТО, никогда. И саммит в Вильнюсе продемонстрировал реальное положение вещей», — подчеркнул Скотт Риттер, добавив, что позиция Североатлантического альянса может подтолкнуть украинское руководство к началу переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что действующий президент Джо Байден не допустит вступления Украины в НАТО, пока на её территории идут боевые действия. По его словам, подобный шаг привёл бы к прямому столкновению США с Россией.