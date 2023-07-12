Луганск, 12 июля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Украинские войска предприняли несколько безуспешных попыток вернуть ранее утраченные ими позиции на краснолиманском направлении. Об этом 12 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки ВФУ одновременно попытались осуществить действия наступательного характера с целью вернуть утраченные ранее позиции. Нашими войсками было отражено порядка пяти атак противника», — написал он.

Эксперт уточнил, что российские авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы остановили и рассеяли украинских военных, потери которых в личном составе и боевой технике в данный момент уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко написал, что на купянском направлении подразделения ВСУ усилили иностранными наёмниками, включая сапёров и специалистов по диверсионно-разведывательной работе. Эксперт указал, что украинские военные усиливают свою группировку на этом направлении.

До этого министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что российские войска провели контратаку на краснолиманском направлении. По его данным, в ходе неё ВС России продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.