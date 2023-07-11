Екатеринбург, 12 июля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Пожар на площади 1500 кв. метров произошел на открытой строительной площадке в Екатеринбурге. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о пожаре поступила около 02:00 по местному времени. Прибывшие на место возгорания бригады пожарных установили, что горят деревянные поддоны и строительные бытовки на открытой строительной площадке в районе Сибирского тракта возле СНТ «Энергетик-3».

«Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи, высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком», — уточняется в сообщении.

В борьбе с пожаром задействованы 33 человека и 11 единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала. В 04:17 по местному времени объявлено о локализации горения на площади 1500 кв. метров. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развёрнут оперативный штаб. К ликвидации пожара привлечены 15 единиц спецтехники и 47 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум шесть человек, включая пятерых детей, пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде. Один из пострадавших скончался.

Также сообщалось о ликвидации пожара, разгоревшегося 10 июля в автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы. Возгорание произошло в металлическом ангаре, в помещении хранились баллоны с газом. Площадь возгорания достигла 200 кв. метров.