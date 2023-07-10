В автосервисе на юге Москвы вспыхнул пожар и прогремел взрыв
Москва, 10 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В автосервисе на юге Москвы вспыхнул пожар, прогремел взрыв, сообщил 10 июля источник ИА Регнум.
Кадр из видео
«Пожар на территории мусороперерабатывающего завода. Виден густой черный дым в пути следования», — сообщил собеседник.
Уточняется, что загорелся металлический ангар, в нём располагается автосервис. В помещении находятся газовые баллоны. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
«Был большой взрыв», — добавил источник.
Место возгорания находится на улице Подольских Курсантов, д. 1, стр. 2.