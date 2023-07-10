Москва, 10 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В автосервисе на юге Москвы вспыхнул пожар, прогремел взрыв, сообщил 10 июля источник ИА Регнум.

Кадр из видео

«Пожар на территории мусороперерабатывающего завода. Виден густой черный дым в пути следования», — сообщил собеседник.

Уточняется, что загорелся металлический ангар, в нём располагается автосервис. В помещении находятся газовые баллоны. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

«Был большой взрыв», — добавил источник.

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Место возгорания находится на улице Подольских Курсантов, д. 1, стр. 2.