Москва, 10 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Пожар, разгоревшийся 10 июля в автосервисе на улице Подольских курсантов на юге Москвы, ликвидировали. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь пожара в автосервисе достигла 200 кв. метров. Информация о возгорании поступила в 17:57 (мск), прибывшие на место пожарные подразделения незамедлительно приступили к тушению огня. Возгорание произошло на в металлическом ангаре, в помещении помимо прочего находились баллоны с газом. На кадрах видео с активной фазой горения был виден густой чёрный дым.