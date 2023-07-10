Нижний Новгород, 11 июля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек, включая пятерых детей, пострадали при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло в квартире многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Бекетова. Площадь пожара составила 80 кв. метров, для борьбы с пожаром привлекались 80 человек и 24 единицы техники. Ликвидация пожара объявлена в 00:14 мск.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены десять человек, включая пятерых детей, пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Все пострадавшие были госпитализированы. В результате пожара один человек погиб.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели человека, устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации пожара, разгоревшегося 10 июля в автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы. Возгорание произошло в металлическом ангаре, в помещении хранились баллоны с газом. Площадь возгорания достигла 200 кв. метров.

Отмечается, что в ходе тушения произошёл взрыв, пострадавших при пожаре нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.