Москва, 11 июля, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Вооруженный конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока западные страны не откажутся от навязчивой идеи доминирования и нанесения России стратегического поражения руками своих киевских ставленников, но на сегодняшний день признаков изменения такой позиции сейчас нет. Такое заявление сделал 11 июля глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

Mid.ru Сергей Лавров

Как указал Лавров, вооружённое противостояние на Украине будет продолжаться, пока страны Запада не откажутся от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток

«Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать (Владимира — ред.) Зеленского продолжать боевые действия», — отметил глава российского МИД.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России лавров заявил, что Россия расценивает текущий этап международных отношений не как холодную войну, а как процесс становления многополярного миропорядка.

Как подчеркнул Лавров, страны Запада во главе с США стремятся заморозить упомянутые процессы, чтобы сохранить свою гегемонию. Глава МИД РФ отметил, что с каждым днём расчёт эффективность других межгосударственных объединений. В пример он привёл Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС, где все решения принимаются на основе консенсуса и нет «ни ведущих, ни ведомых».

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что вбросы Вашингтона о неких переговорах главы Министерства иностранных дел России Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции США.