Джакарта, 11 июля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает текущий этап международных отношений как процесс становления многополярного миропорядка, а не как «холодную войну».

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некую «новую холодную войну». Речь идёт о другом — о становление многополярного миропорядка. Это объективный процесс», — сказал Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки стремятся заморозить упомянутые процессы, чтобы сохранить свою гегемонию и «далее реализовывать неоколониальную политику».

Сергей Лавров напомнил, что с каждым днём расчёт эффективность других межгосударственных объединений. В пример он привёл Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС, где нет «ни ведущих, ни ведомых», а все решения принимаются на основе консенсуса.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад подвергает давлению союзников России по ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС. По её словам, третьи страны различными методами пытаются склонить союзников России по межгосударственным объединений присоединиться к передаче Украине техники и боеприпасов.