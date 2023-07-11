Москва, 11 июля, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Вбросы Вашингтона о неких переговорах главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции США, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима, который уже на знает, как докричаться до своих создателей…» — сказала Захарова в эфире Первого канала 10 июля.

По её словам, вбросы США о неких переговорах нужны для создания никак не соответствующего реальности желания России начать новый трек переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшие высокопоставленные чиновники Соединённых Штатов Америки якобы провели в апреле секретные переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, чтобы заложить основу для будущих переговоров по завершению украинского конфликта.