Москва, 25 апреля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Спецоперация — ответ России на бесконечное расширение НАТО, противники понимают только язык силы, заявил 25 апреля на марафоне «Знание» замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ», — сказал Медведев в ходе общения с участниками марафона.

Он добавил, что противники понимают только язык силы, и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.

Как сообщало ИА REGNUM, на марафоне замруководителя Совбеза РФ также высказался о вступлении Украины в НАТО. По его словам, тихий раздел Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в Североатлантический альянс или мировая война.

Накануне Медведев уже отмечал, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря».

Он считает Польшу «бесконечно враждебным для России образованием». Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет».