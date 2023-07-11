Украина с начала контрнаступления потеряла 26 тыс. военных
Шойгу: Украина с начала контрнаступления потеряла более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц техники
Москва, 11 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения, заявил 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам только за последние два дня на одном из направлений ВСУ потеряли три танка «Леопард» и шесть БМП «Брэдли».
В настоящее время на краснолиманском направлении российские силы, нанеся поражение подразделениям ВСУ, перешли в контратаку и продвинулись на 1,5 км в глубину и на 2 км по фронту.
«ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», пытаются на разных направлениях прорвать обороны ВС России», — отметил глава Минобороны.
Однако ни на одном направлении с 4 июня — начала контрнаступления — украинские войска не имели успеха. Шойгу подчеркнул, что даже западные разведки отмечают высокую эффективность российских линий обороны, минных заграждений и работы авиации. В то же время ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающей с Запада технике, снижая украинский наступательный потенциал.
9 июля ИА Регнум сообщал, что британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти отметил, что наступление украинских войск тормозят упорство российских военных и значительно возросшая эффективность Вооружённых сил. В результате наблюдается отсутствие серьёзных успехов ВСУ на фронте. Украинский полковник Сергей Яндульский посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к атакам противника.