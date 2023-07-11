Москва, 11 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения, заявил 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам только за последние два дня на одном из направлений ВСУ потеряли три танка «Леопард» и шесть БМП «Брэдли».

В настоящее время на краснолиманском направлении российские силы, нанеся поражение подразделениям ВСУ, перешли в контратаку и продвинулись на 1,5 км в глубину и на 2 км по фронту.

«ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», пытаются на разных направлениях прорвать обороны ВС России», — отметил глава Минобороны.

Однако ни на одном направлении с 4 июня — начала контрнаступления — украинские войска не имели успеха. Шойгу подчеркнул, что даже западные разведки отмечают высокую эффективность российских линий обороны, минных заграждений и работы авиации. В то же время ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающей с Запада технике, снижая украинский наступательный потенциал.

9 июля ИА Регнум сообщал, что британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти отметил, что наступление украинских войск тормозят упорство российских военных и значительно возросшая эффективность Вооружённых сил. В результате наблюдается отсутствие серьёзных успехов ВСУ на фронте. Украинский полковник Сергей Яндульский посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к атакам противника.