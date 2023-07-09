Лондон, 9 июля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Наступление украинских войск тормозят упорство российских военных и значительно возросшая эффективность Вооружённых сил России, в результате наблюдается отсутствие серьёзных успехов ВСУ на фронте. Об этом написал британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты The Times.

РИА Новотсти/Константин Михальчевский

«Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев конфликта, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих дронов», — написал политолог.

Он также привёл слова аналитика министерства обороны Великобритании, который охарактеризовал положительные изменения в ВС России как вынужденную адаптацию под огнём — часто грубую, но эффективную.

Автор отметил, что в российской армии внедряют новые модификации и оружие, шире используют авиационную мощь, больше задействуют вертолёты Ка-52 «Аллигатор», которые вооружены противотанковыми ракетами.

В статье отмечается и важность национальной военной культуры, под влиянием которой «русские при всех своих несомненных успехах в наступлении продемонстрировали особое упорство в обороне».

Галеотти обратил внимание на то, что, несмотря на то что Вооружённые силы России находятся в лучшей форме, наступление ВСУ всё ещё находится на начальной стадии и будет проходить всё лето, при этом украинская армия может надеяться на какой-то символический успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл высказал мнение о том, что в случае провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры и обменять территории на мир.

Украинский полковник Сергей Яндульский посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.

Телеканал CNN сообщил, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента контрнаступления ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.