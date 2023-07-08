Рим, 8 июля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. ВСУ не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны Вооружённых сил России. Об этом в статье для Corriere Della Sera написал обозреватель Лоренцо Кремонези, ссылаясь на командиров ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, украинский полковник Сергей Яндульский, слова которого приводит обозреватель, посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО.

Он признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.

По словам другого высокопоставленного офицера украинской военной разведки в Краматорске, ВСУ не ожидали такой сильной реакции от российских военнослужащих.

«Они очень хорошо укрепились — у них было больше года, чтобы сделать это. Их минные поля огромны», — приводит обозреватель его слова.

Как передавало ИА Регнум, Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление ВСУ, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента контрнаступления ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.

Шойгу также заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Он также отметил, что Киев по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, ВС России дают решительный отпор противнику.