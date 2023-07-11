Москва, 11 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы стоит поддержать российский автопром и принять решение об использовании в качестве служебных только машин отечественного производства. Об этом на пленарном заседании 11 июля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Он считает, что все бюджетные учреждения и органы власти должны в обязательном порядке закупать отечественные автомобили. С таким предложением он обратился к министру финансов Антону Силуанову.

«У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть «Аурус», — пояснил он.

Володин отметил, что в нынешней ситуации нельзя «кормить наших врагов», которые эти деньги могут направить на поддержку Украины. Он также подчеркнул, что если чиновник и депутаты продолжат пользоваться автомобилями их недружественных стран, то никогда свой автопром в России не создадут.

Спикер предложил Силуанову проработать вопрос, чтобы все министерства, госкорпорации, регионы, местные органы власти не только обратили внимание, что в России создается свой автопром, но и приняли участие в этом.

В свою очередь министр финансов заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили, чтобы таким образом оказать поддержку российскому бизнесу.

При этом глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») напомнил, что идея пересадить чиновников на российский автопром уже была в 1990-е, и она не показала достаточной эффективности.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова пересадить чиновников на «Лады», сообщил, что он к этому готов. Он также считает, что к этому готов каждый российский госслужащий.