Москва, 11 июля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень инфляции в России является одним из самых низких в мире. Об этом 11 июля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил премьер-министр, инфляция в России продолжает оставаться умеренной, и в первом полугодии текущего года она составила 2,9%, что гораздо ниже аналогичных показателей 2022 года. При этом, по его словам, в годовом выражении уровень инфляции не превышает 3,5%.

«Это сегодня один из самых низких показателей в мире», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Банк России сообщил, что инфляционные ожидания россиян при оценке ситуации на ближайший год составили в июне 10,2%, и это рекордно низкий показатель более чем за два года. При этом инфляционные ожидания на следующие пять лет составили 10,8%, а в мае они были на уровне 11,3%.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что экономические показатели страны оказались лучше прогнозируемых. Глава государства выразил надежду, что российские власти смогут решить все стоящие перед ними задачи.