Москва, 26 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения России при оценке ситуации на ближайший год достигли в июне 10,2%, что является рекордно низким показателем более чем за два года. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Центробанка на официальном сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«В июне медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 10,2% (−0,6 п. п. к маю) <…> Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,9% (−0,2 п. п. к маю)», — говорится в сообщении.

Данные получили в ходе опроса, проведённого ООО «Институт фонда «Общественное мнение». Инфляционные ожидания на следующие пять лет составили 10,8% (месяц назад были 11,3%).

Исследование также показало, что в июне 2023 года до 31% выросла доля тех, кто предпочитает покупать дорогостоящие товары. Подобный уровень до этого фиксировали только в июле 2021 года.

Ранее в ЦБ сообщили, что, по данным на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен в стране составил 2,6%. По прогнозу специалистов регулятора, по итогам 2023 года инфляция в России составит 4,5–6,5%, а в следующем году — около 4%.

При этом Россия стала этим летом единственной страной в Европе, где зафиксировали продуктовую дефляцию.