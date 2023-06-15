Ставрополь, 11 июля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в медицинском учреждении. Об этом 11 июля сообщили в следственном управлении СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По результатам проведённой проверки следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи УК РФ предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, сообщения о том, что в одной из больниц Ставрополя медики не оказали четырёхлетней девочке надлежащую помощь, в результате чего ребёнок скончался в больнице, куда его госпитализировали с заболеванием, появились в местной прессе. После этого ставропольские следователи начали доследственную проверку.

Кроме того, проверку по факту смерти четырёхлетней девочки организовала прокуратура Промышленного района Ставрополя.

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