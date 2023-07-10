Ставрополь, 11 июля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Проверку по факту смерти четырёхлетней девочки в одной из больниц Ставропольского края начали следователи. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Уточняется, что в местной прессе сообщалось о предполагаемом случае ненадлежащего оказания медицинской помощи четырёхлетней девочке в одной из больниц региона. По предварительной информации, ребёнок был госпитализирован с заболеванием, но спустя непродолжительное время скончался в больнице. В территориальном следственном отделе организована проверка по данному факту.

Кроме того, проверку по факту смерти четырёхлетней девочки организовала прокуратура Промышленного района Ставрополя.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — указали в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главе СК РФ Александру Бастрыкину направили запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени, оскорблявшей своего сына во время видеотрансляции. Уточняется, что во время видеотрансляции стримерша Жади кричала на ребёнка, угрожала ему и оскорбляла, используя ненормативную лексику.

Также сообщалось, что в Пятигорске Ставропольского края 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после неудачной пластической операции на веках. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.