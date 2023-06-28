Москва, 28 июня, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Шестилетний мальчик умер от пневмонии и отёка легких после того, как скорая помощь отказалась госпитализировать его. Приехавшая на вызов бригада врачей пояснила матери мальчика, что у ребенка нет никаких тяжёлых диагнозов. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Известия/Константин Кокошкин

Температура у шестилетнего Серёжи (имя изменено) появилась ещё вечером 26 июня. Он вместе с мамой вернулся с прогулки и почувствовал себя плохо. Мать дала ребенку лекарство, чтобы сбить температуру, а на следующий день, 27 июня, вызвала на дом врача из детской поликлиники. После осмотра врач поставил диагноз «менингококковый менингит».

«Состояние у мальчика было тяжелое. Наблюдалась фебрильная лихорадка, мышечные боли, симптом Брудзинского. Ребенок находился в состоянии бреда, не слышал окружающих и чувствовал сильную слабость. Врач выдал направление на госпитализацию. Но прибывшая бригада скорой просто отказалась забирать ребенка. Фельдшер сказал, что никаких симптомов из вышеперечисленных у ребенка нет, и просто уехал», — рассказал собеседник.

Вечером 27-го числа мальчику стало ещё хуже. Поднялась температура, и ребёнок жаловался на боли в ноге. В три часа ночи уже 28 июня Серёжа стал тяжело дышать. Мальчик не мог откашляться, и у него появился мокрота с кровью. Снова вызвали скорую, врачи пытались откачать ребёнка, но в пять часов утра он умер.

После случившегося инцидентом занялись Следственный комитет и прокуратура. Сейчас следователи опрашивают врачей, отказавшихся госпитализировать ребенка.