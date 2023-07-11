Москва, 11 июля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Мировой судья в Москве оштрафовал видеосервис Twitch, который является дочерней структурой компании Amazon, на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений о спецоперации. Постановление огласил судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Rafael Henrique/Global Look Press

Twitch признали виновным в неудалении подлежащей удалению информации по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в России информации).

Сервис оштрафовали ещё на 3 млн рублей за неудаление информации. В частности, речь идёт о различной видео — и текстовой информации по трем ссылкам, содержащей недостоверную информацию о специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины.

Представитель Twitch в суд не явился.

Таганский районный суд Москвы в январе оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений с дискредитацией Вооруженных сил России и публикацию интервью с экс-советником президента Украины Алексеем Арестовичем (Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В октябре 2022 года сервис оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений с дискредитацией Вооруженных сил России. Суд признал виновной компанию Twitch Interactive по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа.