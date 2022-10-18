Москва, 18 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Видеостриминговый сервис Twich оштрафован судом в Москве 18 октября на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений с дискредитацией Вооруженных сил РФ — интервью юриста Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) с советником офиса главы киевского террористического режима Алексеем Арестовичем.

Суд

«Суд признал виновной компанию Twitch Interactive по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в РФ информации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — приводит слова огласившего решение судьи ТАСС.

При этом отмечается, что в материалах суда указывается, что в интервью с Арестовичем содержатся сведения, которые дискредитируют ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет.