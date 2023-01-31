Москва, 31 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений с дискредитацией Вооруженных сил России и публикацию интервью с экс-советником президента Украины Алексеем Арестовичем, сообщили 31 января в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Так, суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive по статье «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством».

«Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — огласил решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре 2022 года видеостриминговый сервис Twitch был оштрафован судом в Москве на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений с дискредитацией Вооруженных сил России.

Тогда в материалах суда указывалось, что в интервью с Арестовичем также содержались сведения, которые дискредитируют ВС России.