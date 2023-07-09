Москва, 9 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение палаты проект закона о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. Об этом сообщил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

Unasplash/Samantha Gades

«ЛДПР предлагает бесплатно выдавать землю для индивидуального жилищного строительства семьям после 10 лет брака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что просторные комфортные дома и современная малоэтажная застройка позволят семьям расширяться, данная инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы.

«Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил», — пояснил депутат, добавив, что нужно заселять российские земли.

Председатель ЛДПР отметил, что в настоящее время освоены лишь 15% территории России.

«Если не мы займем нашу землю, то это сделают другие», — добавил он, подчеркнув, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета.

Слуцкий пояснил, что по предлагаемой ЛДПР инициативе участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи.

«Россия должна прирастать традиционными семьями, нам нужно увеличить население вдвое в скорейшем времени. Свой участок и дом на земле — еще один шаг к многодетной семье», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2023 года более 424 тысяч семей получили материнский капитал. Размер пособия на первого ребенка сегодня составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей.

Президент России Владимир Путин 30 июня поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми. Речь идёт о квартирах площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и 12 млн рублей соответственно. Доложить о результатах необходимо до 1 сентября 2023 года.

С момента запуска «Семейной ипотеки» в России ей воспользовались более 500 тыс. семей. Планируется, что в течение 2023 года программой воспользуются ещё не менее 165 тыс. семей с детьми.

Семейная ипотека — мера поддержки российского нацпроекта «Демография». По условиям программы ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых, а для Дальневосточного федерального округа до 5%. Разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство.

Минстрой запустит программу компенсации 50% аренды жилья для граждан России до 35 лет. Программа будет нацелена на стимулирование молодёжи на покупку собственного жилья. Обязательным условием станет накопление средств на приобретение жилья в новостройке.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на реализацию нацпроекта «Демография» в 2023 году выделено 924 млрд рублей, он остаётся крупнейшим из всех национальных проектов России.

В мае 2023 года сообщалось, что 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала в рамках нацпроекта «Демография». Тратить маткапитал на ежемесячные выплаты могут семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов на человека, размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.

В апреле сообщалось, что в 2023 году по нацпроекту «Демография» будет проведена комплексная модернизация более чем 400 центров занятости. Кроме того, около 10 тысяч карьерных и кадровых специалистов центров занятости уже прошли необходимое переобучение, которое должно повысить качество работы центров.

Рождаемость в апреле 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,5%, смертность — на 7,3%. В частности, в апреле 2023 года в России родился 96 131 младенец, умерли 135 915 человек, зарегистрировано 64 794 брака и 57 350 разводов.