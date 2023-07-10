Пекин, 10 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Развитие отношений между Россией и Китаем является стратегическим выбором двух стран и их народов. Об этом 10 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине, его слов процитировало Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин

«Развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором, основанным на коренных интересах двух стран и народов», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что у отношений двух стран здоровая и стабильная динамика развития, и добавил, что Китай готов совместно с Россией помогать созданию процветающего, стабильного и справедливого мира.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля российская делегация во главе с Матвиенко отправилась в Пекин. Визит проводится по приглашению председателя высшего законодательного органа КНР — постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

До этого замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китаю и России необходимо поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы в условиях непростой международной обстановки. Он уточнил что в такой ситуации нужно следовать важному консенсусу, ранее достигнутому лидерами обеих стран — главой КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.