Пекин, 25 июня, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Китай и Россия должны поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы на фоне непростой международной обстановки. Об этом замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил 25 июня на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ма Чжаосюй назвал текущую международную обстановку сложной и напряжённой. По его словам, в таких условиях нужно следовать важному консенсусу, которого ранее достигли лидеры обеих стран — глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Необходимо «своевременно общаться, обеспечивать стабильные и долгосрочные отношения между двумя странами, а также защищать общие интересы обеих сторон», приводятся слова дипломата на сайте китайского МИД.

Ранее в российском МИД проинформировали о рабочей поездке Руденко в Пекин. Дипломата принял глава МИД КНР Цинь Ган. С замглавы МИД Ма Чжаосюем Руденко провёл плановые консультации.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам переговоров с главой МИД КНР Цинь Ганом Руденко заявил, что Китай выразил поддержку мерам российского руководства по стабилизации внутренней ситуации в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер». Китайская сторона, также сообщил дипломат, подтвердила заинтересованность в укреплении сплочённости и дальнейшем процветании России.