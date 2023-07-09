Москва, 9 июля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко возглавляет делегацию Совфеда, которая отправилась в Китай. Об этом журналистам сообщили 9 июля в пресс-службе Совета Федерации.

Известия/Павел Волков Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко

«Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику», — информируют в Совфеде.

Визит состоится по приглашению председателя высшего законодательного органа КНР — постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Матвиенко будет участвовать в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов России и Китая, которое пройдёт в КНР с 9 по 12 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил на переговорах с российским коллегой Андреем Руденко, что Пекин и Москва должны поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы на фоне непростой международной обстановки.

В мае визит в Китай совершил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил об укреплении связей Москвы и Пекина на фоне введения западных санкций и действий оппонентов. По итогам встречи Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином и недавно назначенным премьером Госсовета Китая Ли Цяном был подписан ряд двусторонних соглашений.