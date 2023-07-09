Москва, 9 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 210 бойцов, включая иностранных наёмников. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери противника на данных направлениях составили свыше 210 украинских военнослужащих и иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Также ВСУ потеряли четыре танка, три боевые машины пехоты, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», два пикапа, две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», самоходную гаубицу «Гвоздика», САУ М109 Paladin производства США.

Около населённого пункта Лукъяновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 500 военных. Также противник потерял три танка, шесть бронемашин, четыре автомобиля, два пикапа, две САУ М109 Paladin, гаубицу Д-30.