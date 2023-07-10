Мелитополь, 10 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали на васильевском направлении линии фронта в Запорожской области штурмовую группу украинской армии. Об этом 10 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Как указал политик, в ночь на 10 июля российская разведка выявила у Пятихаток и Жеребянки на васильевском направлении передвижение спецгруппы ВСУ в составе порядка 30 военных.

«По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано не менее пяти и ранено семь боевиков», — написал он и уточнил, что остальные украинские военные вынуждены были отступить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов рассказал, что при обстреле ВСУ села Заречного Мелитопольского района получил ранения 14-летний подросток. Он уточнил, что украинская армия заявила о поражении расположения российских войск, однако на самом деле обстреляла пустующий склад, в котором находился мальчик.

До этого глава движения заявил, что украинские военные изменили тактику ведения боевых действий на запорожском направлении и стали пытаться атаковать небольшими группами. Рогов уточнил, что ВСУ таким образом хотят захватить российские передовые позиции, чтобы закрепиться на них.