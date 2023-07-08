Мелитополь, 10 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Украинские военные открыли огонь по Запорожской области. В результате пострадал подросток. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Известия/Павел Волков

«14-летний подросток пострадал при обстреле нацистами Мелитопольского района», ― написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ракетный удар Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли по селу Заречному Мелитопольского района 9 июля. При этом в Сети они распространили информацию, что поразили расположение российских военных.

«На самом деле повреждён пустующий склад, где и находился мальчик», ― добавил председатель движения.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов сообщил 9 июля о том, что в Мелитопольском районе Запорожской области прозвучали три взрыва, предварительно, это связано с работой ПВО.

Ещё один взрыв прогремел в Мелитополе 1 июля, отработала система противовоздушной обороны. На кадрах, выложенных городской администрацией в Сети, виден дымный след в небе над городом.