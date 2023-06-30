Варшава, 30 июня, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Польское Агентство внутренней безопасности арестовало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в Twitter генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

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«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе первой лиги», — написал он.

Зёбро уточнил, что это уже 14-й задержанный польскими спецслужбами по делу «о шпионской сети» россиянин.

Как указала пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, арестованный выполнял в Польше «задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах» в пользу зарубежной разведки.

По информации следователей, спортсмен приехал в Польшу в октябре 2021 года, польская прокуратура предъявила ему обвинения в участии в организованной преступной группе и шпионаже. Суд принял решение об аресте российского хоккеиста на три месяца, мужчине грозит до 10 лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что в республике задержали трёх человек по подозрению в работе на спецслужбы России. Им всем предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе.

За день до этого, 27 марта, спецслужбы республики задержали иностранца и обвинили его в шпионаже в пользу России. Как сообщили в прокуратуре Гданьска, он дал признательные показания.

В середине марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Позднее выяснилось, что среди задержанных были граждане Украины и Белоруссии, россиян среди них не оказалось.