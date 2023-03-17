Rzeczpospolita: задержанные за шпионаж являются гражданами Украины и Белоруссии, россиян там нет

Варшава, , 11:52 — REGNUM В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны девять граждан Украины и Белоруссии, российских граждан среди них нет. Об этом 17 марта пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Видимо, поэтому были завербованы представители других национальностей», — приводит газета слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России.

По его словам, они проводили разведывательную деятельность против Польши и якобы по заказу российской разведки готовили акты диверсии.