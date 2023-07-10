Российские войска уничтожили дроном «Ланцет» прикрывавшее ВСУ орудие
Спецназ ЧФ группировки «Днепр» уничтожил дроном «Ланцет» прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие
Москва, 10 июля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России группировки «Днепр» уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» прикрывавшее штурмовые подразделения ВСУ орудие на херсонском направлении. Об этом 10 июля рассказал командир российского подразделения.
«Средствами воздушной разведки было обнаружено орудие, которое со стационарной позиции прикрывало направление штурма наших позиций. По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом «Ланцет», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Военный уточнил, что средства объективного контроля подтвердили попадание по цели и детонацию боекомплекта.
Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ВСУ осуществили безуспешные попытки ракетных ударов по объектам в Крыму, а также в Ростовской и Калужской областях. По данным ведомства, попытки атаки ВСУ провели с использованием ракет ЗРК С-200.
До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю российские войска отразили на луганском тактическом направлении свыше 70 попыток атак ВСУ. В ходе этого, по его данным, удалось ликвидировать свыше 2600 украинских военных и наёмников.