Москва, 10 июля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России группировки «Днепр» уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» прикрывавшее штурмовые подразделения ВСУ орудие на херсонском направлении. Об этом 10 июля рассказал командир российского подразделения.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Средствами воздушной разведки было обнаружено орудие, которое со стационарной позиции прикрывало направление штурма наших позиций. По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом «Ланцет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Военный уточнил, что средства объективного контроля подтвердили попадание по цели и детонацию боекомплекта.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ВСУ осуществили безуспешные попытки ракетных ударов по объектам в Крыму, а также в Ростовской и Калужской областях. По данным ведомства, попытки атаки ВСУ провели с использованием ракет ЗРК С-200.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю российские войска отразили на луганском тактическом направлении свыше 70 попыток атак ВСУ. В ходе этого, по его данным, удалось ликвидировать свыше 2600 украинских военных и наёмников.