Луганск, 10 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. За прошедшую неделю российские военные отразили на луганском тактическом направлении свыше 70 попыток атак украинской армии. Об этом 10 июля рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение минувшей недели Вооружёнными силами Российской Федерации на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника», — написал он.

Эксперт уточнил, что в результате этого удалось уничтожить свыше 2600 военных ВСУ и наёмников, 92 единицы автомобильной техники, 54 бронемашины, 13 танков, а также было поражено 46 артиллерийских систем, в том числе 11 — из числа поставленных НАТО.

Марочко отметил, что также за этот период российские военные пресекли деятельность 16 диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский рассказал, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 произвёл удар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона украинских войск у Митрофановки.

Он добавил, что российская авиация и артиллерия также нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений 32-го отдельного механизированного батальона ВСУ, в результате чего украинская армия потеряла до взвода живой силы.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что командование перебросило силы спецназа «Ахмат» на бахмутское направление. По его словам, это говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения.